Uetze

Zeugen bemerkten das Kind und zogen es heraus. Der Junge kam wieder zu Bewusstsein und spuckte das Wasser, das er verschluckt hatte, aus. Vorsichtshalber wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor war das Kleinkind mit seinem älteren Bruder zur Toilette gegangen, aber alleine von dort weggelaufen. Der Bruder informierte die Mutter, als er das kurz danach bemerkte. Etwa zeitgleich fanden die Zeugen den Jungen im Wasser. Die Polizei geht bei dem Vorfall nach ihren ersten Erkenntnissen von einem Unglück aus.

In Bremen war am Donnerstag ein fünf Jahre alter Junge in einem Freibad ertrunken. Am Dienstag war es am Silbersee in der Region Hannover zu einem Badeunfall mit einem siebenjährigen Jungen gekommen, der nach seiner Reanimation in Lebensgefahr schwebte. In beiden Fällen war die jeweilige Ursache unklar.

dpa