Kriminalität

Dreijähriger Junge rammt parkende Fahrzeuge

Ein drei Jahre alter Junge hat mit dem Auto seines Vaters im Bremer Stadtteil Vahr zwei parkende Fahrzeuge gerammt. Das Kind war seiner Mutter mit dem Autoschlüssel in der Hand am Sonntagmittag davongerannt, wie die Polizei am Montag mitteilte.