Dreijährige fährt zum Fischkaufen nach Braunschweig

Notfälle

Kleines Mädchen auf großer Einkaufstour: Um Fisch zu besorgen, ist eine Dreijährige in Vechelde in einen Bus ins etwa zehn Kilometer entfernte Braunschweig gestiegen.

Braunschweig. Sie hatte mit einer Freundin vor ihrem Haus gespielt, als sie die Abenteuerlust packte. Dem Busfahrer erzählte die Kleine, sie wohne in Braunschweig.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelte der Mann aber umsichtig: Er begleitete das Mädchen in Braunschweig in ein Geschäft - ein Schreibwarengeschäft. Von dort aus wurde die Polizei verständigt. Zeitgleich hatte die Mutter des Mädchens eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet, so dass Fall schnell geklärt und die Kleine abgeholt werden konnte.

dpa