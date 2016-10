Eine Frau legt Tabak auf eine Shisha-Pfeife. © Soeren Stache/Archiv

Notfälle

Drei junge Leute nach dem Shisha-Rauchen in Klinik

Beim Shisha-Rauchen haben sich drei junge Leute in Osnabrück eine schwere Rauchvergiftung zugezogen. Nach dem unsachgemäßen Gebrauch der Wasserpfeife wurden Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagabend in die Wohnung gerufen, wo sie eine 18-jährige junge Frau und zwei 16 Jahre alte Jugendliche fanden.