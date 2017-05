Abgasuntersuchung an einem VW-Auto. © Patrick Pleul/Archiv

Auto

Drei Viertel der manipulierten VW-Diesel umgerüstet

Volkswagen kommt bei der Umrüstung der manipulierten Dieselmotoren aus dem Konzern weiter voran. Inzwischen seien gut drei Viertel der betroffenen Autos in Deutschland umgerüstet, sagte ein VW-Sprecher am Dienstag in Wolfsburg.