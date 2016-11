Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Carsten Rehder/Archiv

Unfälle

Drei Verletzte bei Glätteunfall

Drei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harburg verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. In der Gemarkung Glüsingen prallten sie am Mittwoch mit ihrem Wagen seitlich gegen einen Baum und wurden in dem Wrack eingeklemmt.