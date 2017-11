Das Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Friso Gentsch/Archiv

Brände

Drei Verletzte bei Brand in Bremerhaven

Eine Mutter und zwei Kinder sind bei einem Brand in Bremerhaven verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Montagmorgen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aus, wie die Feuerwehr mitteilte.