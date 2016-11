Unfälle

Drei Tote bei Unfall mit Rettungsfahrzeug im Emsland

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Langen (Emsland) sind drei Menschen getötet worden. Das Fahrzeug kam nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.