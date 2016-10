Unfälle

Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß sind in Braunschweig drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 32 Jahre alte Autofahrerin am Samstag mit ihrem Wagen aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten.