Braunschweig

Die Frau kam in ein Krankenhaus. Sie war nach eigenen Angaben am Montagabend mit ihrem Hund unterwegs, als die drei nicht angeleinten Tiere auf sie zu stürzten. Sie geriet in Panik, konnte aber ein Auto stoppen, um Hilfe zu bekommen. Die Polizei ermittelte einen 46-Jährigen, der den Vorfall einräumte. Er habe seinen Hund und die beiden Tiere von Bekannten nicht zurückhalten können.

dpa