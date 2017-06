Mit einer Feierstunde am Händel-Denkmal beginnen die Händel-Festspiele. © Hendrik Schmidt/Archiv

Musik

Drei Händel-Gesellschaften wollen enger zusammenarbeiten

Drei in Deutschland wirkende Händel-Gesellschaften wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Die Internationale Gesellschaft, die Göttinger und die Karlsruher Händel-Gesellschaft wollten bei der Pflege und Erforschung des Werks des Barockkomponisten noch stärker an einem Strang ziehen, teilten sie am Samstag in Halle mit.