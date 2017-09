Ein Schild "Polizei" ist zu sehen.© Jan Woitas/Archiv

Kriminalität

Doppelmord: Mutmaßlicher Täter soll in Psychiatrie

Nach einem Doppelmord in Hannover soll der tatverdächtige 25-Jährige in die Psychiatrie eingewiesen werden. Das entsprechende Gerichtsverfahren startet am 16. Oktober, teilte das Landgericht am Freitag mit.