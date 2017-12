Literatur

Dokumentarfilmerin Spira: Lessingpreis für Kritik 2018

Die österreichische Dokumentarfilmerin und Publizisten Elizabeth T. Spira (74) wird 2018 mit dem Lessingpreis für Kritik ausgezeichnet. In ihren Gesprächen zeige die Fernsehjournalistin ein einzigartiges und unerreichtes Talent, Menschen zum Sprechen zu veranlassen und Gegenstände beredt zu machen, erklärte die Jury am Freitag in Wolfenbüttel.