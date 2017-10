Doch kein Unfall: Wolf im Ammerland wurde erschossen

Tiere

Ein am Samstag im Landkreis Ammerland tot gefundener Wolf ist erschossen worden. Dies habe die Untersuchung im Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung ergeben, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz NLWKN am Dienstag mit.

Norden. Der blutüberströmte junge Rüde lag in einem Maisfeld bei Vreschen-Bokel, zunächst war man von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Allerdings wies die Spurenlage darauf hin, dass das Tier von Menschen am Fundort abgelegt worden war. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen Unbekannt ein. Laut NLWKN handelt es sich um den vierten Fall einer illegalen Tötung eines Wolfs in Niedersachsen seit 2003. Im Nordwesten des Landes war vor gut einem Jahr bereits ein Tier illegal erschossen worden.

dpa