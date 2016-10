Rot leuchtet das Tuifly Logo auf der Firmenzentrale in Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Luftverkehr

Dobrindt: Kunden von Tuifly sollen Ansprüche geltend machen

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat geschädigten Urlaubern von Tuifly geraten, Schadenersatzansprüche bei dem Ferienflieger anzumelden. Er könne allen Kunden nur raten, ihre rechtlichen Ansprüche geltend zu machen, sagte der CSU-Politiker am Freitag am Rande der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart.