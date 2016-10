Justiz

Diskriminierungsvorwürfe: Fitnessstudio ändert Hausordnung

Nach einer Beschwerde männlicher Kunden hat ein Hamburger Fitnessstudio das Verbot ärmelloser Trainingskleidung auch auf Frauen ausgeweitet. Der Fitnessanbieter mit Sitz in Niedersachsen ergänzte das in der Hausordnung aufgeführte Verbot, in Unterhemden oder Stringer zu trainieren, um den Hinweis "Dieses gilt gleichermaßen für Männer und Frauen!".