Kriminalität

Disko-Streit mündet in Massenschlägerei

Nach einer harmlosen Rempelei in einer Diskothek haben sich mehrere Dutzend junge Männer eine Massenschlägerei geliefert. Partygänger aus Hannover und Ostwestfalen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren waren am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages in einem Club in Melle (Landkreis Osnabrück) aneinandergeraten, wie die Polizei mitteilte.