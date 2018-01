Ein Schüler lernt mit Tablets in einem digitalen Klassenzimmer. © Julian Stratenschulte/Archiv

Digitalisierung großes Thema auf Bildungsmesse Didacta

Der schleppende Breitbandausbau hemmt aus Sicht des Didacta Verbands die Digitalisierung an Deutschlands Schulen. Vor Beginn der weltgrößten Bildungsmesse in Hannover sagte der Hauptgeschäftsführer der Interessenvertretung der deutschen Bildungswirtschaft, Reinhard Koslitz: "Die Infrastruktur an den Schulen ist ein sehr schwieriges Thema." Er hoffe, dass die Politik in Berlin hier endlich handeln werde, wie es im Bundestagswahlkampf versprochen wurde.