Unfälle

Den Zusammenstoß einer Lok mit einem Auto in Lüneburg hat der Fahrer des Wagens mit leichten Verletzungen überstanden. Der 37-Jährige hatte am Mittwoch die Diesellokomotive übersehen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Lüneburg. Nach dem Zusammenstoß wurde das Auto noch etwa 40 Meter mitgeschleift. Am Wagen entstand Totalschaden, der Fahrer kam in eine Klinik. Der Unfall ereignete sich am Stadtrand im Hafengebiet am Elbe-Seitenkanal.

dpa