Diesel-Urteil: Olaf Lies kündigt Gespräche mit Städten an

Auto

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat nach dem Leipziger Urteil zu Fahrverboten Gespräche mit den Kommunen im Land angekündigt. Er bekräftigte, Niedersachsen wolle ohne Fahrverbote auskommen.

Hannover. "Deshalb werde ich mich bereits am 19. März mit den Vertreterinnen und Vertretern der von Fahrverboten betroffenen Kommunen über alternative Möglichkeiten austauschen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover. Er sei zuversichtlich, dass Niedersachsen ohne Fahrverbote auskommen könne - die Stickstoffdioxidbelastung sei in den Städten 2017 bereits zurückgegangen.

Hardware-Nachrüstungen der betroffenen Diesel-Fahrzeuge mit entsprechender Abgasreinigungstechnik würden diesen Effekt verstärken, ebenso wie ein konsequenter Ausbau des Nahverkehrs, sagte der Minister. "Fahrverbote greifen zu kurz und treffen die Falschen. Wir brauchen eine Verkehrswende", betonte er. "Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die betroffenen Städte bei der Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte sowie der Entwicklung von Luftreinhalteplänen noch mehr zu unterstützen."

dpa