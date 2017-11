Kriminalität

Diebstahl? Polizei stellt 72 Packungen Babynahrung sicher

Mutmaßlich geklaute Babynahrung im Wert von rund 1300 Euro hat die Polizei in Ludwigshafen in einem Auto sichergestellt. Beide Insassen des Wagens erwarte ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls, teilte die Polizei am Sonntag mit.