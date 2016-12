Streifenwagen. © Bernd Settnik/Archiv

Kriminalität

Diebe wollen durchs Dach in Supermarkt

Unbekannte haben im Landkreis Helmstedt versucht, durchs Dach in einen Supermarkt einzusteigen. Dafür lösten sie in der Nacht zu Sonntag Ziegel und Dämmmaterial an dem Gebäude in Velpke.