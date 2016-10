Kriminalität

Diebe stehlen mehr als 1000 Spielkonsolen

Unbekannte Täter haben auf einem Autohof nahe der A1 bei Sittensen mehr als 1000 Spielekonsolen des Typs Play Station 4 gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schnitten sie in der Nacht zum Mittwoch ein Loch in die Tür eines Lkw-Anhängers.