Diebe stehlen Kaviar-Störe

Auf große Fische und möglicherweise auf Kaviar haben es Diebe im Weserbergland abgesehen. Wie die Polizei in Hameln am Montag mitteilte, erbeuteten die Unbekannten aus einem Fischteich in der Nähe von Glesse knapp 20 sibirische Störe in einer Größe von bis zu 125 Zentimetern.