Kriminalität

Diebe stehlen 3000 Briefe mit teuren Münzen aus Postzentrum

3000 Briefe unter anderem mit wertvollen Sammlermünzen haben Diebe aus einem Postverteilzentrum in der Region Hannover gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag bereits zum fünften Mal in das Gebäude in Laatzen bei Hannover ein.