In der ostfriesischen Stadt Esens hat eine 22-Jährige einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gebissen. Zu dem Vorfall im Kreis Wittmund sei es am späten Montagabend gekommen, als eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation zu einer hilfsbedürftigen jungen Frau gehen wollte, teilte die Polizei am Dienstag mit.