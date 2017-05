Kriminalität

Diebe sind im Südharz beim Abtransport von zwei Treckern gescheitert. Die Polizei geht davon aus, dass die Traktoren nach Osteuropa gebracht werden sollten, denn der für den Transport vorgesehene und inzwischen sichergestellte Sattelzug hat ein litauisches Kennzeichen.

Barbis. In der Nacht zum Montag stahlen die Täter die beiden Trecker vom Gelände eines Landhandels in Barbis im Kreis Göttingen. Beim Verladen der Zugmaschinen auf den Sattelzug seien die Täter von einem Wachmann gestört worden, sagte ein Polizeisprecher in Bad Lauterberg. Daraufhin seien die Diebe in einem Auto geflüchtet. Eine Großfahndung im Südharz, an der auch ein Hubschrauber der Polizei Thüringen beteiligt war, blieb ohne Erfolg.

dpa