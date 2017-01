Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Diebe reißen Geldautomaten aus Verankerung

Unbekannte haben in einem Einkaufszentrum in Wolfsburg einen Geldautomaten gesprengt und sind mit ihrer Beute geflüchtet. Nach Polizeiangaben waren die Täter in der Nacht zum Sonntag vermutlich rückwärts durch die geschlossenen Türen in den Eingangsbereich gefahren.