Kriminalität

Diebe erbeuten Jeans im Wert von knapp 500 000 Euro

Auf einem Parkplatz an der A2 bei Auetal haben Unbekannte Jeans im Wert von knapp einer halben Million Euro aus einem Lastwagen gestohlen. Der Fahrer habe bei einem Rundgang am Morgen festgestellt, dass 15 Paletten mit Jeans der Marke "Guess" entwendet worden waren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.