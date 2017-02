Symbolbild© dpa

Kriminalität

Dieb nach Griff in Gesäßtasche von Polizistin gefasst

Ausgerechnet in die Gesäßtasche einer Polizistin hat ein Antanzdieb in Hannover seine Finger wandern lassen - und ist prompt festgenommen worden. Mit einem anderen Zivilfahnder hatte die Beamtin zuvor beobachtet, wie der Dieb auf der Straße einen 59-Jährigen umarmt und nach Wertgegenständen abgetastet hatte, während ein Komplize den Mann ablenkte, teilte die Polizei am Montag mit.