Hannover

​Am Mittwoch haben die Sommerferien in Niedersachsen und weiteren Bundesländern begonnen. Für viele Familien geht es nun in den wohlverdienten Urlaub. Doch wohin soll es gehen? Mallorca? Ibiza? Klar, das ist auch eine Möglichkeit. Wer den Sommerurlaub jedoch dazu nutzen möchte, so richtig zu entspannen, muss als Niedersachse dafür nicht einmal das Bundesland verlassen. Wir haben anhand der Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2017 die 15 beliebtesten Kurorte in Niedersachsen zusammengetragen: