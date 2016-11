Auto

Die futuristisch anmutende Fabrik im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt wurde 2001 eröffnet, in der Gläsernen Manufaktur ließ Volkswagen seine Luxuslimousine Phaeton montieren - und wollte damit die Oberklasse erobern.

Dresden. Die Epoche dauerte allerdings nicht einmal 15 Jahre: Im März 2016 lief in der Gläserner Manufaktur der letzte Phaeton vom Band. Damit reagierte der Konzern auf sinkende Verkaufszahlen. 2015 verließen nur noch 3000 Phaeton (2014: 4000) die Gläserne Manufaktur.

Um die Fabrik mitten in Dresden nicht komplett leer stehen zu lassen, wurde nach dem Auslaufen der Produktion eine "Erlebniswelt" als Übergangslösung präsentiert - als "Schaufenster für Elektromobilität und Digitalisierung." Teil des Konzepts sind rund 40 interaktive Exponate und Autos, E-Autos können zudem Probe gefahren werden. Künftig wird in Dresden - wie auch in Wolfsburg - der neue E-Golf montiert. Zunächst sollen 35 Autos am Tag vom Band rollen.

