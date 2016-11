Gesundheit

Bei allen niedersächsischen Kinderärzten können Eltern jetzt ihren Nachwuchs kostenlos auf zwei chronische Krankheiten testen lassen. Ziel des Modellprojekts sei es, Typ-1-Diabetes und familiäre Hypercholesterinämie frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, teilte das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult am Mittwoch mit.

Hannover. Die Klinik in Hannover leitet die sogenannte Fr1dolin-Studie, die zunächst auf zwei Jahre angelegt ist. Teilnehmen können rund 320 000 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, die in Niedersachsen wohnen. Ihnen wird bei der Vorsorge-Untersuchung ein wenig Blut an der Fingerkuppe entnommen.

dpa