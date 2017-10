Deutschlands Poetry-Slam-Meister werden in Hannover gesucht

Literatur

Hannover wird ab heute zum Schauplatz der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Bis Samstag messen sich die besten Bühnendichter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg in einem Einzel- und einem Teamwettbewerb.

Hannover. Erwartet werden bis zu 9000 Besucher.

Die ersten Poetry-Slam-Veranstaltungen in Deutschland gab es in den 90er Jahren auf improvisierten Bühnen in Kneipen oder Kulturzenten. Mittlerweile füllt Poetry Slam Theatersäle, Opernhäuser und sogar Stadien.

Die Teilnehmer der Meisterschaften mussten sich über Landesmeisterschaften qualifizieren, wie es sie mittlerweile in 13 Bundesländern gibt. Außerdem durften große, etablierte Wettbewerbe aus einzelnen Städten eigene Vertreter schicken. Auch die Finalisten der deutschen U21-Meisterschaft sind in Hannover dabei.

dpa