Lebensmittel

Deutsches Milchkontor ruft Joghurt zurück

Das Deutsche Milchkontor hat bundesweit Joghurt der Marke "gut&günstig" zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall beim Öffnen der Becher ein Kunststoffteil löse und in das Produkt falle, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit.