Verteidigung

Deutsche und britische Soldaten üben gemeinsam an der Elbe

Deutsche und britische Soldaten üben derzeit gemeinsam an der Elbe in Artlenburg (Landkreis Lüneburg). Dort hatten die Briten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs am 29. April 1945 auf ihrem Vormarsch Richtung Osten erstmals den Fluss mit Schwimmpanzern überquert.