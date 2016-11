Ein Containerfrachter mit Kurs Hamburg. © Ingo Wagner dpa/Archiv

Deutsche Seehäfen warten auf bessere Zeiten

Die deutsche Hafenwirtschaft stagniert, doch die Stimmung in der Branche ist von vorsichtigem Optimismus geprägt. "Wir haben es mit konjunkturellen Schwankungen zu tun, nicht mit strukturellen Dauerproblemen wie in der Schifffahrt", sagte Klaus-Dieter Peters, der scheidende Präsident des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), am Dienstag in Hamburg.