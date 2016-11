Wolfram von Fritsch, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. © Peter Steffen/Archiv

Unternehmen

Deutsche Messe AG will wieder schwarze Zahlen schreiben

Die Deutsche Messe AG will nach eigenen Angaben im Jahr 2017 wieder Gewinne erzielen. "2016 wird das letzte Jahr, in dem wir einen Verlust ausweisen", kündigte der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Messe AG, Wolfram von Fritsch, am Dienstag an.