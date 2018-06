Hannover

In messeschwachen, geraden Jahren hat das Unternehmen bisher meist Verluste eingefahren.

2017 erreichte der Umsatz mit 356,4 Millionen Euro einen historischen Höchststand in der Firmengeschichte, gab das in Hannover ansässige Unternehmen bekannt. Fürs Geschäftsjahr 2016 hatte der Verlust noch 3,7 Millionen Euro betragen. Insgesamt liege das Unternehmen damit auf Kurs, meinte der Vorstandschef der Deutschen Messe, Jochen Köckler. "Das Ziel der schwarzen Null für 2018 haben wir damit fest im Blick", sagte er.

Mit Blick auf den digitalen Wandel hatte er am Vortag auf der Aufsichtsratssitzung in Hannover betont: "Mit unserem Rekordumsatz beweisen wir, dass Messen gerade auch in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung ein zentrales Marketinginstrument sind." Die Deutsche Messe AG gehört zur Hälfte dem Land Niedersachsen, die Stadt Hannover hält rund 49,9 Prozent, die Region Hannover rund 0,1 Prozent. Das Unternehmen hat 1200 Mitarbeiter und veranstaltet unter anderem die IT-Messe Cebit und die Industrieschau Hannover Messe.

dpa