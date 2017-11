Deutsche Messe AG erwartet Rekordumsatz und wieder Gewinn

Unternehmen

Die Deutsche Messe AG steuert nach eigenen Angaben 2017 auf einen Rekordumsatz und nach jahrelangem Sanierungskurs auch wieder auf einen Gewinn zu. Mit voraussichtlich 357 Millionen Euro erreiche sie den bisher stärksten Umsatz ihrer Firmengeschichte, teilte das Unternehmen in Hannover mit.

Hannover. Erwartet werden zudem rund 17 Millionen Euro Gewinn und damit das drittbeste Ergebnis seit der Expo 2000. Im Geschäftsjahr 2016 hatte es noch einen Verlust von 3,7 Millionen Euro bei rund 302 Millionen Euro Umsatz gegeben.

"Wir haben das Profil unserer Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer weiter geschärft, sie noch spitzer positioniert und so dafür gesorgt, dass ihre Bedeutung besonders in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung kontinuierlich zunimmt", sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Köckler in der Aufsichtsratssitzung am Montag in Hannover.

Mit einem Umsatz von 63 Millionen Euro haben den Angaben zufolge auch die Messen und Veranstaltungen im Ausland einen wesentlichen Anteil am Gesamtumsatz in diesem Jahr. Die Deutsche Messe AG gehört zur Hälfte dem Land Niedersachsen, die Stadt Hannover hält rund 49,9 Prozent, die Region Hannover rund 0,1 Prozent.

Das Unternehmen hat 1200 Mitarbeiter und veranstaltet unter anderem die IT-Messe Cebit sowie die Industrieschau Hannover Messe. Zum 1. Juli 2017 hatte die Deutsche Messe AG ihren Vorstand von vier auf drei Mitglieder verkleinert. Köckler löste Vorstandschef Wolfram von Fritsch ab, der das Unternehmen wieder auf Gewinnkurs gebracht hatte.

dpa