Kriminalität

Deutsch-niederländisches Polizeiteam fasst Drogenschmuggler

Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam hat auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim einen mutmaßlichen Drogenschmuggler gefasst. Wie die Bundespolizeidirektion Hannover am Freitag mitteilte, entdeckte das Team bereits am Donnerstag in dem Auto des 30-Jährigen eine Menge unterschiedliche Drogen wie Ecstasy, Crystal Meth, Heroin und LSD.