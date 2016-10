Schraubenzieher an einer Autotür. © Heiko Wolfraum/Archiv

Verkehr

Deutlich mehr Autodiebstähle in Niedersachsen

Die Zahl der Autodiebstähle ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr um fast 18 Prozent gestiegen. In keinem anderen Bundesland gab es eine derart hohe Zunahme, wie eine Sprecherin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin mitteilte.