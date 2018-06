In der kommenden Woche soll der Sommer langsam zurückkehren. Am Montag bleibt es allerdings noch ähnlich wie am Wochenende - kühl und regnerisch. Mit Nieselregen und 18 bis 19 Grad werde es zwar etwas wärmer, bleibe aber trüb, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag.