Hochschulen

In jeder Studentenunterkunft des Campus der privaten Jacobs University in Bremen ist ein sogenannter "Resident Mentor" für das Wohlergehen der Studenten zuständig.

Bremen. In der Unterkunft College 3 steht Robert Rennie den Studenten mit Rat und Tat zur Seite. Er ist Hausmeister, Seelsorger und Freund in einem. "Es geht hauptsächlich darum, dass sie sich wohl fühlen", so der 38-jährige Engländer. Bevor er vor neun Jahren in die Hansestadt kam, hat er in Schottland Pädagogik sowie Deutsch und Französisch studiert. Nun wohnt er mit seiner Frau und den drei Söhnen in der obersten Wohnung des Studentenhauses.

dpa