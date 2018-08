Hannover

„Unterm Strich bleibt zu wenig Zeit für die Schüler, es macht die Lehrer krank, dass sie den Anforderungen nicht mehr gerecht werden können“, sagte GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Die Statistiken seien eindeutig, Lehrkräfte in Niedersachsen seien hochmotiviert – und hochbelastet. Und auch im kommenden Schuljahr werde sich dies nicht ändern. Vor allem der Fachkräftemangel sei problematisch für die Schule. „Schon 2008 hat die GEW das Szenario vorhergesehen“, erinnert sich Pooth. Die Entwicklung sei die vergangenen Jahre abzusehen gewesen.

Für das kommende Schuljahr plant das Kultusministerium die Einstellung von 2000 neuen Lehrern. Derzeit sind 1850 Stellen besetzt. Das sei viel besser als ursprünglich erwartet, aber immer noch nicht gut, positionierte sich Pooth. Auch der Philologenverband übte Kritik, erst kürzlich habe das Ministerium in einer Landtagsanfrage zugestanden, dass eigentlich 2400 Stellen hätten ausgeschrieben werden müssen. Im neuen Schuljahr seien also 550 Stellen unbesetzt.

Lehrer wollen in die Ballungsräume

Erschwerend kommt für die GEW hinzu, dass gerade in ländlichen Räumen wie dem Heidekreis, Celle, Nienburg und Diepholz Probleme bei der Personalfindung auftreten. Schulen meldeten besorgniserregenden Unterrichtsmangel. „Dies hängt damit zusammen, dass Lehrkräfte, die an einem Studienseminar im Ballungsraum ausgebildet worden sind, sich häufig auf Stellen in eben diesen Ballungsräumen bewerben“, hieß es auf NP-Nachfrage aus dem Kultusministerium.

Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Für die GEW sind zu viele Pensionäre und Quereinsteiger unter den Bewerbern. Der Anteil der Berufswechsler liegt laut Kultusministerium bei elf Prozent. Das wäre nicht weiter problematisch, würden sie nicht anders als in anderen Bundesländern ins „kalte Wasser geschmissen“.

Quereinsteiger werden ins kalte Wasser geschmissen

„Die Abbrecherquote unter den Quereinsteigern liegt bei 50 Prozent“, sagte GEW-Geschäftsführer Rüdiger Heitefaut. Grund: Die Berufswechsler würden alleine gelassen, bekämen zu wenig Förderung und könnten sich nicht auf die Bezahlung verlassen, „mit der sie gelockt werden“. Denn die Beurteilung der Qualifizierung erfolge erst, während die Quereinsteiger schon längst tätig sind. „Die Bezahlung liegt dann oft deutlich unter Lehrern mit Regelqualifikation“, stellte Pooth klar.

„Hinweise zur Verbesserung der Verfahren sind einer ständigen Prüfung unterzogen“, bezog das Kultusministerium vorsichtig Stellung. Wies aber entschieden von sich, dass Quereinsteiger auf sich allein gestellt seien. Während der gesamten Dauer ihrer dreijährigen Probezeit unterzögen sie sich in Studienseminaren einer pädagogisch-didaktischen Ausbildung.

Demonstration für bessere Bildungsfinanzierung GEW Niedersachsen ruft zur Demonstration auf: Um auf die Missstände in der Bildungspolitik hinzuweisen, ist für den 13. September ein Protest geplant. Während der Niedersächsische Landtag voraussichtlich den Haushalt für 2019 diskutieren wird, sind Lehrer dazu aufgerufen, vor dem Landtagsgebäude zu demonstrieren. „Niedersachsen muss endlich ausreichend Geld für die drängendsten Baustellen in der Bildung einplanen. Das werden wir massiv einfordern“, sagte Landesvorsitzende Laura Pooth.

Der Quereinstieg gilt als eine Maßnahme zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung. Für CDU-Landtagsabgeordnete Mareike Wulf besteht allerdings noch weiteres Handlungspotenzial: „Auch wenn das Kultusministerium notwendige Sofortmaßnahmen ergriffen hat, stellt uns die Unterrichtsversorgung nach wie vor nicht zufrieden.“

15 Klagen gegen das Land Niedersachsen

Auch die Gewerkschaften fürchten für das kommende Schuljahr wieder Mehrarbeit für die Lehrkräfte. „Jährlich verfallen in Niedersachsen 2,5 Millionen Überstunden“, sagte Pooth. Es könne nicht sein, dass das Land diese einstreiche. Um dem entgegenzuwirken, unterstütze die GEW 15 Klagen gegen das Land. Damit wollte man Kultusminister Grant Hendrik Tonne auch juristisch zum politischen Handeln bewegen.

Langfristig müsse laut Gewerkschaften aber vor allem am Lehrerimage gearbeitet werden. Die Kluft zwischen Gymnasiallehrern und Lehrern an Grund-, Haupt- und Realschulen verleihe dem Lehrerberuf in Niedersachsen einen schlechten Ruf. Deswegen fordert die Gewerkschaft nach wie vor für alle Lehrer die gleiche Bezahlung nach der Besoldungsgruppe A13.

Studiengänge sind gleichwertig

Außerdem sollen Lehrer entlastet werden. Laut Heitefaut ließen sich mehr Anrechnungsstunden für besondere Belastungen schnell umsetzen. Die Forderung stützte die Gewerkschaft auch auf die Lehrerausbildung. Zwischen den einzelnen Schulformen gebe es inzwischen keinen Unterschied – beide Studiengänge seien gleichwertig.

Von Mandy Sarti