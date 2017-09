Rikuo Ueda steht im Wälderhaus neben seiner Installation «Wind malt». © Ulrich Perrey

Ausstellungen

Der Baum als Kunstwerk: Ausstellung im Wälderhaus

Von Ai Weiwei bis Joseph Beuys: Das Wälderhaus in Hamburg zeigt von Freitag an bis zum 14. Januar die Ausstellung "Der Baum als Kunstwerk". "Es handelt sich nicht um künstlerische Bilder von Bäumen, sondern um Artefakte aus Bäumen, die durch menschlichen Eingriff Kunstwerke bilden", sagte Kurator Alexandre Robinet Borgomano am Freitag in Hamburg.