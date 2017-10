Autos stehen im Stau. © Marijan Murat/Archiv

Verkehr

Der ADAC rechnet mit vollen Straßen am langen Wochenende

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende viele Staus und Behinderungen auf den Straßen - auch im Norden. Grund dafür sei das lange Wochenende mit dem Brückentag am Montag sowie Herbstferien in mehreren Bundesländern, teilte der ADAC am Montag mit.