In Bremen sind auf dem Gelände einer Deponie mehrere Hundert Kubikmeter Sperrmüll und Holz in Brand geraten. Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens im Stadtteil Blockland sind derzeit mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag mitteilte.