Denkmäler

Historische Baudenkmale in Schuss zu halten kostet Zeit und Geld. In Niedersachsen können sich deshalb 19 Denkmalpfleger über zusätzliche Unterstützung freuen.

Hannover. Insgesamt 75 000 Euro Preisgeld vergibt die Niedersächsische Sparkassenstiftung an die diesjährigen Gewinner des Preises für Denkmalpflege. Private Besitzer von Denkmalen, Restauratoren und Handwerker konnten sich bewerben. Der Landespreis geht an die Wassermühle in Karoxbostel (Kreis Harburg), zusätzlich werden Bezirkspreise vergeben, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Die Auszeichnung wurde 1986 zum ersten Mal ausgelobt. Seitdem gab es 282 Preisträger. Die diesjährige Verleihung findet ab Mittwoch an den jeweiligen Denkmalen statt.

dpa