Hochschulen

Nach dem Antisemitismus-Vorwurf gegen ein Palästina-Seminar ist die verantwortliche Dekanin an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, Christa Paulini, zurückgetreten.

Hildesheim. Hochschulpräsidentin Christiane Dienel bezeichnete den Rücktritt am Donnerstag als "richtig und unvermeidbar". Weil sie das Vertrauen in die Fakultät im Umgang mit den Vorwürfen verloren habe, habe sie eine Sitzung des Fakultätsrats einberufen, an deren Ende der Rücktritt der Dekanin stand. Der Fakultät habe es an Gespür im Umgang mit dem umstrittenen Seminar gemangelt. Schon vor Jahren geäußerte Kritik von Studenten sei unter den Tisch gekehrt worden.

